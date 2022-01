Deutschlands Top-Torjäger der Verbandsligen spielt im Odenwald

Unter-Flockenbach. Schnell ist Linus Hebling, ob er aber der Schnellste in der Mannschaft des SV Unter-Flockenbach ist, weiß der Stürmer gar nicht. „Vielleicht müssen wir das mal klären“, sagt er mit einem Schmunzeln. Klar ist aber, dass der 1,94 große „Shooting Star“ des Verbandsliga-Tabellenführers mit 26 Toren in 18 Spielen den Turbo gezündet hat. Hebling führt nicht nur die Torjägerliste der Fußball-Verbandsliga Süd mit großem Vorsprung an (Kaan Köksal von der Spvgg Oberrad folgt mit 17 Treffern), sondern ist deutschlandweit die Nummer eins in der 6. Liga.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hat beim SV Unter-Flockenbach voll eingeschlagen: Linus Hebling kam im Sommer von der U23 des FC Astoria Walldorf und erzielte bereits 26 Tore. © Kopetzky

Das brachte zuletzt etwas Rummel um seine Person, der 20-jährige Student des Luftverkehrsmanagements bleibt aber eher cool, ist weit davon entfernt, abzuheben. „Dass es so gut läuft, hätte ich nicht erwartet. In der Vorbereitung habe ich gar nicht mal so oft getroffen“, sagt Linus Hebling. Fest steht, dass der SVU den Stürmer, der beim FC Astoria Walldorf eine exzellente Ausbildung bekam, im Sommer nicht holte, weil sein Vater Gregor Hebling Mitte der 1990er-Jahre mal Spielertrainer war (damals noch in der C-Klasse).

Gleich im ersten Spiel erzielte Hebling beim 3:1-Heimsieg gegen SG Dersim Rüsselsheim ein Tor und legte im dritten Spiel gegen die Spvgg Neu-Isenburg einen Dreierpack in der zweiten Hälfte nach. Damit war auch der erste Kasten Bier für die Mannschaft fällig, es sollten noch vier weitere Kisten folgen. Aber natürlich zahlt das Hebling gerne und betont: „Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft gewinnen – und ich kann mich genauso über eine Torvorlage freuen.“

Schließlich haben die Unter-Flockenbacher mit dem Aufstieg in die Hessenliga ein großes Ziel vor Augen. Und eigentlich kann sich die Mannschaft von Trainer Mirko Schneider nur selbst schlagen, denn Qualität auf dem Platz ist reichlich vorhanden. Das sieht auch Heblings Vater Gregor so: „Wenn die Mannschaft ihre Abwehrprobleme in den Griff bekommt, dürfte sie eigentlich kein Spiel mehr verlieren. Mit Diefenbach, Graidia, Arikan oder Linus ist immer einer da, der trifft.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schon 77 „Buden“ hat die Torfabrik des SVU produziert – darunter ein 12:3 gegen den SV der Bosnier Frankfurt, wobei Hebling viermal erfolgreich war. Der Torjäger weiß aber auch, dass im Meisterschaftskampf noch längst nicht alles entschieden ist. Die SG Bornheim liegt bei einem Spiel mehr einen Punkt hinter dem SVU, „da ist noch alles drin. Wir dürfen nur von Spiel zu Spiel schauen und müssen unsere Leistung abrufen.“

Und so ist es auch erst mal zweitrangig, ob Hebling mit einer Rekordzahl an Treffern die Saison beendet. „Natürlich hoffe ich, dass ich die Torquote in etwa beibehalten kann“, sagt der Stürmer. Leicht wird das nicht, immerhin haben die gegnerischen Trainer und Abwehrspieler ihn inzwischen ganz oben auf dem Zettel. Dort steht Hebling auch bereits bei anderen Clubs, die ihre Späher nach Unter-Flockenbach ausgesandt haben. Beim SVU hat er einen Vertrag bis 2023.

Den Traum vom Profifußballer hat auch der kleine Linus geträumt, der dafür viel auf sich nahm und nach seinem Wechsel von der TSG 62/09 Weinheim nach Walldorf mit Unterstützung der Familie viermal in der Woche in die SAP-Stadt gefahren wurde. Das sind fast 300 Kilometer in der Woche. Wie schwer es ist, als Profi sein Geld zu verdienen, kann Hebling bei seinem Mannschaftskameraden Nico Hammann erfragen. Der 33-jährige Wald-Michelbacher durchlief das Internat der TSG 1899 Hoffenheim und hatte anschließend bei 1860 München II, 1. FC Kaiserslautern II, Arminia Bielefeld und Hessen Kassel fünf Stationen in vier Jahren, ehe er beim 1. FC Magdeburg sein Glück fand.

Gregor Hebling wird es begrüßen, dass sein Sohn einer beruflichen Ausbildung erst mal den Vorrang gibt. Vom Vater hat der Junior übrigens auch den Lieblingsclub „geerbt“: 1. FC Kaiserslautern. „Als kleines Kind war ich schon im Stadion und habe den FCK noch in der Bundesliga gesehen“, hielt Hebling den Roten Teufeln vom Betzenberg auch die Treue, als es bis in die 3. Liga nach unten ging.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bereits 2020 hatte der SVU bei Linus Hebling angefragt, ein Jahr später klappte es dann mit dem Wechsel zurück in die Heimat. Den hat der Spieler nicht bereut. Er fühlt sich in der SVU-Familie, wo man noch zusammensitzt und sich auf viele ehrenamtliche Helfer verlassen kann, sehr wohl. Vorbild von Linus Hebling ist übrigens Cristiano Ronaldo, zum einen wegen seines Könnens, aber auch wegen seiner Mentalität. „Er hat sich viel erarbeitet.“ beg