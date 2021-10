Derby wird zur einseitigen Angelegenheit für Olympia Lorsch

Bergstraße. Mit einem deutlichen und verdienten 9:2 (5:1) setzten sich die Fußballfrauen des SC Olympia Lorsch im Bergsträßer Derby der Verbandsliga Süd im Auswärtsspiel bei der FFG Winterkasten/Reichenbach durch. Das Team von Trainer Joachim Hademer lag bereits nach zehn Minuten durch Tore von Angelique Danzberger und Sophie Schröder mit 2:0 in Front.

Das gut gestartete Heimteam hätte anfangs bei zwei Großchancen durch Nadine Eckstein und Saskia Hebel durchaus in Führung gehen können, bevor die Lorscherinnen zweimal zuschlagen konnten. Beide Tore fielen nach langen Bällen auf die schnelle Laureen Deckenbach, die ihre Mitspielerinnen über die linke Seite mit zwei präzisen Flanken in den Rücken der Gegnerinnen bediente.

Überhaupt wurde es immer dann gefährlich, wenn die Angriffe über die linke Seite liefen. Auch auf die von Antje Scheerer betreuten FFG Winterkasten/Reichenbach traf dies zu. So fiel etwas überraschend der 1:2-Anschlusstreffer durch die flinke Ayana Lilla. Die FFG hatte in der Folge ihre stärkste Zeit und kam erneut zu der ein oder anderen Chance, bevor ein von Ramona Bitsch an Laureen Deckenbach verursachter Foulelfmeter die Lorscherinnen endgültig auf die Siegerstraße brachte. Deckenbach trat selbst an und verwandelte sicher. Nur zwei Minuten später erhöhte Sophie Schröder auf 1:4. Noch vor der Pause konnte sich Schröder nach dem wohl schönsten Spielzug des Spiels nach einem langen Ball von Vivien Kaiser auf Deckenbach erneut zum 1:5 in die Torschützenliste eintragen.

Gerade als Winterkasten sich erneut um den Anschluss bemühte, machte Deckenbach mit dem 1:6 kurz nach der Pause endgültig den Deckel drauf. Etwas überraschend entschied der weitgehend fehlerfreie Schiedsrichter auf Elfmeter für die FFG, als Jasmin Schröder und Ayana Lilla im Strafraum des SC Olympia mit den Köpfen aneinander gerieten. Lilla musste verletzt ausgewechselt werden. Ramona Bitsch konnte die Chance jedoch mit einem für die Lorscher Torhüterin Ramona Dambier dankbaren halbhohen Schuss nicht zu einem zweien Treffer ihres Teams nutzen.

Dambier vereitelte in der Folge wie auch ihr Gegenüber Jessica Esper mehrfach gute Chancen. Esper war aber bei den noch folgenden Toren von Reuter, Deckenbach und Schroeder ebenso machtlos, wie auf der Gegenseite Dambier beim zwischenzeitlichen 2:8 von Elisabeth Dischke nach einem Pressschlag mit sich anschließender Bogenlampe aus gut 25 Metern.

Herausragende Spielerin beim alleinigen Tabellenführer Olympia Lorsch war die jetzt auch in der Torschützenliste führende Laureen Deckenbach. Sie war an allen Toren ihres Teams beteiligt und hatte noch bei zwei Pfostenschüssen Pech beim Abschluss.

Olympia-Trainer Joachim Hademer konnte das Spiel ruhig mit verschränkten Armen verfolgen und musste nur wenig eingreifen. „Wir haben verdient gewonnen – auch in dieser Höhe. Wir waren über das gesamte Spiel hinweg das spielerisch und kämpferisch bessere Team“, kommentierte Hademer das Spiel kurz und knapp.

FFG-Trainerin Scheerer zeigte sich nach Spielende enttäuscht. „Anfangs hatten wir ein, zwei Großchancen. Das Endergebnis spiegelt letztlich den Spielverlauf nicht wider. Wir haben es aber dem Gegner zu einfach gemacht und nicht abgerufen, was wir können. Jetzt gilt es, das Team wieder aufzubauen und nach vorne zu schauen.“

Schlusslicht FFG Winterkasten muss am kommenden Samstag (9.) um 15 Uhr beim Tabellennachbarn Viktoria Schaafheim antreten. Tabellenführer Lorsch erwartet um 16.30 Uhr zu Hause zum Spitzenspiel den Tabellenzweiten SG Egelsbach.

FFG Winterkasten/Reichenbach: Esper – Ripper, Bitsch, Rettig, Joest, Bickelhaupt, Hebel, Dischke, Lilla, Hechler, Eckstein. – Eingewechselt: Baum, Mager, Klinger.

SC Olympia Lorsch: R. Dambier – Schröder, Laubenheimer, Reuter, Kaiser, Danzberger, Fuchs, Pejic, Schroeder, Klos, Deckenbach. – Eingewechselt: S. Dambier, Schmidt.

Tore: 0:1 Danzberger (6.), 0:2 Schröder (10.) 1:2 Lilla (15.), 1:3 Deckenbach (22./Foulelfm.), 1:4, 1:5 Schröder (35., 42.), 1:6 Deckenbach (47.), 1:7 Reuter (56.), 1:8 Deckenbach (58.), 2:8 Dischke (75.), 2:9 Schröder (81.). – Bes. Vork.: Bitsch (FFG) scheitert mit Foulelfmeter an Dambier (51.). – Zuschauer: 60.