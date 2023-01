Eines der vielen Derbys in der Handball-Bezirksoberliga der Männer steigt an diesem Wochenende in der Heppenheimer Nibelungenhalle. Bereits am Freitagabend um 20 Uhr empfängt der HC VfL Heppenheim die MSG Lorsch/Einhausen. Einen Tag später, am Samstag (19.15 Uhr), hat es der SV Erbach in der heimischen Mehrzweckhalle mit der SG Arheilgen zu tun.

Der jüngste Auswärtserfolg in Griesheim

