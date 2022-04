Heppenheimer Lokalderbyzeit in der Fußball-B-Liga: Am morgigen Sonntag (15.30 Uhr) trifft der SV Kirschhausen auf eigenem Platz auf den TSV Hambach. Vo einem Duell „der Enttäuschten“– beide Mannschaften blieben bislang hinter den Erwartungen zurück – wollen aber weder TSV-Abteilungsleiter Reinhard Wolff noch Kirschhausens Co-Trainer Sascha Schmitt sprechen. Und dennoch: Nichts erinnert mehr an

...