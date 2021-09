Derby ist eine klare Sache für Rimbach

Rimbach. Es war ein anderes Oberliga-Derby als in früheren Jahren, als die Ringer des KSV Rimbach den SV Fahrenbach empfingen. Gerade einmal 350 Zuschauer waren zu Gast in der Odenwaldhalle. Vor Corona waren bei einem solchen Ereignis schon mal knapp 1000 Besucher anwesend. Trotzdem war die Stimmung auch diesmal gut und die favorisierten Rimbacher feierten am Ende einen deutlichen 23:11-Sieg. Und das vor den Augen des Bundestrainers, der in Rimbach zu Gast war.

Der KSV überraschte in der Gewichtsklasse bis 130 kg mit Neuzugang Rafal Krajewski, der Nummer eins in Polen. Der 120-Kilo-Mann konnte von den Rimbachern kurzfristig verpflichtet werden und ließ gegen Fahrenbachs Neuzugang Aleksi Lodia schon mal erahnen, worauf sich die Zuschauer in Rimbach in Zukunft in Schwergewichtskämpfen einstellen können. In einem Kampf auf höchstem Niveau setzte Krajewski schon mit den ersten Aktionen Akzente und gewann am Ende klar 3:0 gegen den ebenfalls international erfahrenen Top-Athleten Lodia.

KSV-Neuzugang Oldrich Varga sollte in der Gewichtsklasse bis 86 kg antreten – wie die Rimbacher aber verlauten ließen, brach sich der Tscheche bei einem Motorradunfall das Bein und wird voraussichtlich bis zur Rückrunde ausfallen. Schmitt: „Das ist ein Schlag ins Gesicht für uns.“

Ergebnisse: 57 kg Freistil: Lasse Schuldt – Romeo Jardas 4:0 (technische Überlegenheit). – 61 kg griechisch-römisch: Antony Iuliani – Chris Steingrüber 4:0 (techn. Überlegenheit). – 66 kg F: Julien Zinser – Nicu Cataveica 4:0 (techn. Überlegenheit). – 71 kg gr.-röm.: Marc Janske – Giorgi Gujabidze 0:3 (Punktniederlage). – 75 kg F: Vladimir Kunz – Vadim Sacultan 0:4 (techn. Unterlegenheit). – 75 kg gr.-röm.: Dominik Bauer – Gheorghe Cojocori 0:4 (techn. Unterlegenheit). – 80 kg F: Nico Schmitt – Ivan Chavdari 1:0 (Punktsieg). – 86 kg gr.-röm.: Radian Sebestyen – Patrick Eisele 4:0 (Schultersieg). – 98 kg F: Vladimir Stonca – Manuel Cara 3:0 (PS). – 130 kg gr.-röm.: Rafal Krajewski – Aleksi Lodia 3:0 (Punktsieg). jaz/ü

