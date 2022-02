Der Weg ist frei für Eintracht-U 23

Frankfurt. Die zweite Herrenmannschaft von Eintracht Frankfurt wird in der Spielzeit 2022/23 in die Fußball-Hessenliga eingruppiert. Diese Entscheidung fasste der Verbands-Ausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung auf Antrag des Vereins. „Die HFV-Spielordnung sieht diese Möglichkeit vor, dass ab 1. Juli eine untere Mannschaft eines Vereins der Lizenzligen auf Verbandsebene eingruppiert werden kann. Der HFV-Ausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung unterstützt dieses Vorhaben und möchte damit seinen Teil zur Förderung junger lokaler Talente beitragen“, erklärte HFV-Vizepräsident Torsten Becker.

Eine Chance für Talente

„Eintracht Frankfurt hat uns ein überzeugendes Konzept vorgelegt, in welchem dargelegt wird, dass junge Talente Wettkampfpraxis auf höchstmöglichem Niveau erhalten sollen. ... Somit können jüngere Spieler Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln und gehen uns nicht, wie in der jüngeren Vergangenheit, verloren“, so Verbandsfußballwart und Hessenliga-Spielleiter Thorsten Bastian.

Markus Krösche, Sportvorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG, sagte: „Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, vor allem beim HFV und den Hessenligisten, für das Vertrauen und die Unterstützung. Mit der Zustimmung sind nun die formellen Weichen gestellt, um die Nachwuchsförderung bei Eintracht Frankfurt weiter vorantreiben zu können.“ Die Eintracht will mit der zweiten Mannschaft in der Hessenliga wieder mehr in die Nachwuchsförderung investieren. Die Frankfurter hatten ihre U23 im Jahr 2014 unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen abgemeldet. red

