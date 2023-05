Der Weg ist frei für die Lilien

Darmstadt. Torsten Lieberknecht bleibt bei allen Spekulationen über den vorzeitigen Aufstieg des SV Darmstadt 98 in die Fußball-Bundesliga in Deckung. „Tabellensituationen und alles drumherum blenden wir aus. Das ist schon die ganze Saison über unser Weg“, sagte der Lilien-Trainer vor dem Spiel am Samstag (20.30 Uhr/Sport1) gegen den FC St. Pauli. „Deswegen stehen wir aktuell auch bei 64 Punkten. Wir hauen keine Parolen raus, sondern bleiben ruhig und bei uns.“

Der Zweitliga-Spitzenreiter ist der Aufstieg kaum noch zu nehmen – zumal der Tabellendritte Hamburger SV gestern Abend mit dem Punktverlust gegen Paderborn vorlegte. Mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli wäre der Darmstädter Aufstieg schon Realität. Allerdings ist der Club vom Hamburger Kiez mit 33 Punkten die beste Rückrundenmannschaft. „St. Pauli ist also eine herausfordernde Aufgabe für uns. Doch das macht diesen Spieltag so reizvoll, gegen eine richtig gute Truppe zu spielen“, meinte Lieberknecht. Den letzten Bundesliga-Aufstieg feierte Darmstadt im Übrigen vor acht Jahren mit einem Heimsieg gegen St. Pauli.

Trotz der Möglichkeit, die Rückkehr in die Bundesliga schon am Samstag zu schaffen, habe er keinen Druck im Training gespürt. „Wir haben in dieser Woche nicht viel anders gemacht, sondern haben unseren Rhythmus beibehalten“, berichtete er und beschrieb die Atmosphäre im Team als „eine gute Mischung aus Konzentration und Spaß“. Dennoch gestand Lieberknecht: „Natürlich ist es aber ganz normal, dass die Spannung immer mehr ansteigt – bei den Fans und auch bei uns.“

Verzichten muss er gegen die Hanseaten auf Frank Ronstadt und Oscar Vilhelmsson. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Mathias Honsak, der leichte Muskelprobleme habe. dpa