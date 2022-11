Der VfR Fehlheim strebt in der Fußball-Verbandsliga nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg an. Der Aufsteiger ist am Sonntag (15 Uhr) bei der JSK Rodgau zu Gast. „Wir fahren da hin, um drei Punkte mit nach Hause zu nehmen“, bringt es Sascha Huy auf den Punkt, ohne dabei den Jügesheim Sport- und Kulturverein zu unterschätzen.

Der Fehlheimer Trainer schätzt den Tabellenzehnten

...