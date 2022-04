Der TSV Reichenbach hat Großes vor

Bergstraße. Für den TSV Reichenbach steht die Tür in Richtung Rang zwei der Fußball-Kreisliga A seit dem vergangenen Wochenende wieder weit offen. Der Zweite FV Biblis (39 Punkte/17 Spiele) verlor überraschend sein Heimspiel gegen den ISC Fürth und eröffnete dem drittplatzierten TSV (33/16) damit die Chance, aufzuschließen. „Es ist wieder alles drin für uns“, blickt TSV-Spielertrainer Christian Bauer auf die neue Ausgangslage.

Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Aufholjagd ist, dass die Reichenbacher sowohl ihre Nachholpartie beim VfR Fehlheim II (4. Mai) als auch das direkte Duell gegen Biblis (24. April) gewinnen. „Wir haben es jetzt wieder selbst in der Hand.“

Ron Hachenberger verlässt SC Rodau Ron Hachenberger wird den SC Rodau am Saisonende verlassen. Nach dreieinhalb Jahren auf der Trainierbank im Zwingenberger Stadtteil und dem Aufstieg in die A-Liga vor zwei Jahren ist für Hachenberger im Sommer Schluss in Rodau. „Die Mannschaft braucht neuen Input von außen“, begründet er seinen Entschluss, sich zurückzuziehen. In der Vorwoche verständigten sich der Coach und die SC-Verantwortlichen darauf, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen. „Wir gehen im Guten auseinander“, sagt Hachenberger und betont sein freundschaftliches Verhältnis zu Verein und Spielern. eh

Daneben müssen die Kicker aus dem Lautertal allerdings noch eine weitere „Kleinigkeit“ erfüllen und möglichst alle noch anstehenden Spiele gewinnen. „Wir dürfen uns keine Ausrutscher mehr erlauben.“ In diese Einschätzung schließt Bauer die Heimbegegnung am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den ungeschlagenen Primus SV Lörzenbach ausdrücklich mit ein. „Das gilt auch für Lörzenbach.“

Dem SVL (49 Punkte) dürfte der Weg in die Kreisoberliga kaum noch zu verbauen sein. „Die sind durch“, meint Bauer. Bisher sind für Lörzenbach 16 Siege und ein Unentschieden notiert. Am Sonntag soll die erste Niederlage dazukommen. Der TSV-Coach sieht gute Chancen für seine Elf, den Spitzenreiter zu bezwingen. In der Hinserie vergaben die Reichenbacher bei einer 3:1-Führung einen Elfmeter und verloren durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 3:4. Die damals angewendete Taktik hält Christian Bauer im anstehenden Duell für ein erfolgsversprechendes Konzept. „Wir werden pressen und sie früh anlaufen, wir müssen etwas riskieren.“

FC 07 Bensheim II – SC Rodau (So. 13 Uhr): Die SG Nordheim/Wattenheim hat sich am Mittwoch mit einem 4:0-Heimsieg über die TG Trösel zurückgemeldet im Abstiegskampf. Die SG (11 Punkte) ist nach Zählern wieder dran am SC Rodau (12) – allerdings hat der Vorletzte aus dem Ried bereits drei Partien mehr ausgetragen als der Sportclub und ist weiterhin erster Anwärter auf die Abstiegsrelegation („Rückzieher“ Anatolia Birkenau ist der einzige Direktabsteiger).

Ron Hachenberger ist nicht erfreut über den jüngsten Erfolg der SG NoWa. „Das erhöht den Druck für uns“, findet der SCR-Coach. Das Ergebnis des Konkurrenten ist aktuell nicht das einzige Problem für die Rodauer. Nach drei Spielausfällen in Folge ist die Begegnung am Sonntag in Bensheim quasi der zweite Neustart nach der Winterpause für die Kicker aus dem Zwingenberger Stadtteil. Der bislang einzige Ligaauftritt des SCR in 2022 datiert vom 13. März. „Wir wissen überhaupt nicht, wo wir stehen.“

Noch drei Nachholspiele im April

Hinzu kommt, dass die drei ausgefallenen Partien wohl im April absolviert werden sollen. SV Lindenfels (12.) und FC Ober-Abtsteinach (21.) sind bereits terminiert, das Match beim SV Winterkasten soll ebenfalls in diesem Monat über die Bühne gehen. Das enge Programm ist für Rodau eine weitere Herausforderung, sagt Hachenberger.

Das Duell gegen die Nullsiebener, die in der Vorwoche wegen Personalmangels nicht beim SV Lindenfels antraten, läuft bei Hachenberger unter der Überschrift Wundertüte. „Man kann sehr gespannt sein, was bei beiden Mannschaften am Sonntag rauskommt.“

Die personelle Situation beim FC 07 II (9.) ist laut Coach Ben Talib weiterhin angespannt. Aber: „Wir werden eine Mannschaft zusammenbekommen.“ Wie der 07-Kader letztlich aussehen wird, wird sich erst kurzfristig ergeben. Nach wie vor fehlen bei Bensheim viele Akteure verletzungs-, krankheits- oder berufsbedingt. Was die Zielsetzung angeht, ist Talib eher zurückhaltend. „Die Tagesform wird entscheiden.“ eh