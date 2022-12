Der TSV Elmshausen peilt den zehnten Sieg in Serie an

Bergstraße. Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga C treffen am Sonntag (14 Uhr) der TSV Elmshausen und SV Schwanheim aufeinander. Nach dem Verlust der Tabellenführung der Elmshäuser Mannschaft und dem wichtigen Sieg des SVS vergangene Woche in Lautern gehen beide Teams motiviert in die Jahresabschluss-Partie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Von der Tabellensituation ist das kommende Duell eine klare Sache, dennoch haben wir letzte Woche gezeigt, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft sind“, betont Schwanheimer Abteilungsleiter Harald Möller. Denn der SVS konnte das Spiel am vergangenen Sonntag bei der SG Lautern mit 4:2 für sich entscheiden. „Unser Ziel ist es, mindestens einen Punkt zu holen, um aus dem Tabellenkeller rauszukommen.“, erklärt Möller selbstbewusst.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

In der Vorrunde gewann Elmshausen das Aufeinandertreffen eindeutig mit 5:0 „Wir möchten auch das nächste Match auf jeden Fall gewinnen, zumal wir auf eigenem Platz spielen“, betont Matthias Rettig.

Offensive ist Trumpf

Die Prognose des TSV-Trainers könnte realistisch sein, da sein Team zuletzt neun Siege in Serie feierte. „Schwanheim hat zwar in letzter Zeit gute Ergebnisse erzielt, aber dennoch werden wir als Favorit in das Spiel gehen“, spricht der Elmshäuser Coach die klare Rollenverteilung an: „Wir werden, wie in den vorherigen Duellen, offensiv agieren und dabei unsere Qualitäten umsetzen.“ ad