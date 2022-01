Der Psychologe erkennt, wenn jemand beim Skat schlecht reizt

Bensheim. Die Spielkarten haben es Armin Ettling angetan und der aus der Oberpfalz stammende Wahl-Bensheimer hat sich ganz dem Skat-Spiel verschrieben. Der Diplom-Psychologe im Ruhestand kann auf ein eine erfolgreiche Karriere im erstmals um 1820 offiziell gespielten Kartenspiel zurückblicken, bei dem gereizt, gestochen und gedrückt wird.

Zur Person Geboren wurde Armin Ettling in Cham (Oberpfalz), dort kam er im Ausflugslokal seiner Großeltern mit Spielkarten in Form von Schafskopf erstmals in Berührung. Mit dem Umzug der Familie ins Allgäu wurde Skat das bevorzugte Kartenspiel des Psychologen und vor allem der Vater und Großvater waren erste Lehrmeister. Über das Allgäu, Hamburg und Erlangen fand der amtierende Deutsche Skatmeister der Senioren beruflich bedingt den Weg an die Bergstraße, wo er schließlich sesshaft wurde. Sportlich war Ettling schon immer ein Allrounder. Handball, Schwimmen, Tennis und Fußball zählten zu den Lieblingssportarten, in seiner Hamburger Zeit spielte er sogar beim Hamburger SV in dessen vierter Mannschaft Fußball. net

Zahlreiche Titel auf nationaler und internationaler Ebene konnte Ettling im Laufe der Jahre sammeln, seinen jüngsten Titel fügte er 2021 bei den Deutschen Skatmeisterschaften der International Skat Players Association (ISPA) Sektion Deutschland in Magdeburg seiner Sammlung hinzu. Mit 7497 Punkten wurde er Deutscher Meister in der Klasse der Senioren, im Gesamtklassement belegte er unter knapp 700 Teilnehmern in der Endabrechnung einen ausgezeichneten siebten Platz.

Ein Erfolg, auf den Armin Ettling stolz sein kann, zumal die Turniertage in Magdeburg ein echter Skat-Marathon waren. Gespielt wurde über sechs Runden, eine Runde erstreckte sich über jeweils 48 Spiele. So kam jeder Teilnehmer auf insgesamt 288 Spiele.

Nicht zu vergleichen mit den Preisskatveranstaltungen zum Beispiel in Wirtshäusern, die Ettling bewusst meidet, da diese Turniere meist nur über zwei Runden gehen und da oft das Glück eine Rolle spielt. „Je mehr Runden bei einem Turnier gespielt werden, umso weniger entscheidet das Glück. Da ist dann das Können gefragt, so wie bei den sechs Runden in Magdeburg“, blickt der Deutsche Seniorenmeister zufrieden auf das Turnier in der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt zurück.

Dort lief es für den gebürtigen Bayern zu Beginn nicht unbedingt optimal. Ettling fand sich nach vier Runden auf Platz 147 wieder und das mit einem deutlichen Rückstand auf die vorderen Plätze. Um weiteren Boden gutzumachen, musste die Taktik geändert werden, und der in Schwanheim lebende Kartenspieler, der eigentlich gerne „kontrolliert“, aber keineswegs ängstlich agiert, schaltete in den Angriffsmodus um und sollte mit dieser offensiveren Spielweise Erfolg haben.

Armin Ettling machte Platz um Platz gut und nach 288 absolvierten Spielen stand für ihn der Titel des Deutschen Meisters der Senioren zu Buche. Zugute kam ihm da seine Ausbildung zum Psychologen, hilft ihm diese doch, die Gegner zu studieren und deren Spielweise zu lesen. Für Ettling zählt dieses Erkennen – ob da ein „ehrlicher oder unehrlicher Reizer“ oder ein „risikobereiter oder eher risikoscheuer Spieler“ mit am Tisch sitzt – zu seinen Stärken und die nutzt er natürlich auch.

Ganz ohne Glück geht es dann aber doch nicht, wie zum Beispiel bei seinem spektakulärsten Spiel bei den Deutschen Meisterschaften. Die Gegenpartei konnte nach zwei Stichen schon 45 Punkte für sich verbuchen, am Ende entschied er seinen Grand mit drei Buben aber doch noch für sich. Eine Niederlage in diesem Spiel hätten 388 Punkte weniger bedeutet und mit dieser Hypothek wäre der Titel des Deutschen Meisters wohl nicht mehr machbar gewesen.

Auch wenn Armin Ettling schon für einige Vereine (Eschborn, Dieburg, Bensheim, Offenbach, Dreieich) Skat gespielt hat, er betont, dass er kein „Wandervogel“ ist. So seien stets die Vereine auf ihn zugekommen und die Wechsel waren immer mit Erfolgen verbunden. So wurde er mit den Clubs aus Groß-Gerau, Dreieich/Offenbach und Dieburg jeweils Deutscher Meister, mit dem Skatclub aus Heubach (Odenwald) erreichte er sogar den Titel eines Nordamerikanischen Meisters.

Als Bensheimer ging er natürlich auch in seiner Heimat an den Start und das sogar in der Zweiten Bundesliga. Zehn Jahre reizte er für die „Bergsträßer Buben Bensheim“, wurde dabei sieben Mal Clubmeister und mit den „Buben“ schnupperten er damals sogar am Aufstieg in die Erste Bundesliga.

Aktuell spielt Ettling, der auch die hessische Skatrangliste anführt, für den SCD Eschborn und für den Skatclub aus Dieburg. Bei den Deutschen Meisterschaften der ISPA in Magdeburg ging er für Eschborn an den Start, ansonsten spielt er für den 1. SC Dieburg, einen der größten Vereine in Deutschland, der zum Deutschen Skat Verband (DSKV) zählt. Coronabedingt haben beide Verbände den Wettkampfbetrieb auf Eis gelegt, in Dieburg wird seit Mitte des Monats wieder clubintern in geschlossener Gesellschaft und unter Berücksichtigung der geltenden Regeln mit Impfausweis und Mundschutz (auch am Tisch) gespielt. net