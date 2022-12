Der Kapitän verlängert bei den Lilien

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Kapitän Fabian Holland vorzeitig um ein Jahr bis Juni 2025 verlängert. Der Abwehrspieler war in der Spielzeit 2014/15 von Hertha BSC an die Lilien ausgeliehen worden und ist seitdem eine feste Größe im Team. Holland kommt inzwischen auf 259 Pflichtspiele im 98er-Dress, zudem ist er seit 2019 mit der Position des Kapitänsamts betraut. In der aktuellen Saison verpasste der 32-Jährige aufgrund einer Gelbsperre lediglich eine Partie und stand in allen weiteren Pflichtspielen von Beginn an auf dem Feld.

„2014 nach Darmstadt gegangen zu sein, war eine der besten Entscheidungen meines Lebens“, sagte Holland anlässlich seiner Vertragsverlängerung: „Es macht unverändert großen Spaß, die Lilie auf der Brust tragen und diesen Verein auf das Feld führen zu dürfen. Da ich mich bekanntermaßen auch privat total hier in Darmstadt wohlfühle, bin ich über die vorzeitige Vertragsverlängerung sehr glücklich.“

Zufrieden reagierte auch Trainer Torsten Lieberknecht: „Jeder Trainer wünscht sich, einen Profi wie Fabi in seinem Kader zu haben. Er geht auf und neben dem Platz voran, zeigt sich taktisch flexibel und hilft bei der Integration neuer Spieler. Man spürt, wie viel ihm der Verein bedeutet und wie sehr er sich mit den Lilien verbunden fühlt.“

Pokal-Gästekarten ausverkauft

Für das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 am 7. Februar (20.45 Uhr) sind keine Gästetickets mehr erhältlich. Das Kontingent von 5100 Karten war wenige Tage nach dem Vorverkaufsstart vollständig vergriffen. Kaufberechtigt waren zunächst alle Vereinsmitglieder des SV 98, die gleichzeitig eine Dauerkarte für die aktuelle Saison besitzen. red