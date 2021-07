Man geht beim SC Olympia Lorsch ambitioniert in die Saison 2021/22 in der Fußball-Kreisoberliga, hat dabei aber seine Lehren aus der zurückliegenden Serie gezogen, als der damals von vielen Experten aufs Favoritenschild gehobene Traditionsclub die (externen) Erwartungen mit einem zehnten Platz im Zwischenklassement nicht erfüllen konnte. „Wir wollen oben mitspielen und wissen auch, dass wir an

