Bei den deutschen Skatmeisterschaften des Weltverbandes ISPA (International Skat Player Association) in Magdeburg ging der Bensheimer Armin Ettling als Titelverteidiger bei den Senioren durchaus ambitioniert, aber nicht mit überhöhten Erwartungen an den Start, schließlich galt es sechs Runden mit jeweils 48 Spielen zu absolvieren. Am Ende feierte der Titelverteidiger den erneuten Gewinn der

...