Für die Basketballer des VfL Bensheim haben sich neue Perspektiven eröffnet: Statt 2. Regionalliga werden die VfL-Cracks in der Saison 2022/23 voraussichtlich weiterhin in der l. Regionalliga an den Start gehen können. Sportlich waren die Bensheimer als Drittletzter zwar abgestiegen, durch die Entwicklung in den oberen Spielklassen ist nun allerdings ein Platz in der 2. Bundesliga ProB frei

...