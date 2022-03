Dem VfL Bensheim geht die Kraft aus

Bensheim. Die Basketballer des VfL Bensheim haben am 23. Spieltag in der Regionalliga Südwest eine Auswärtsniederlage kassiert. Mit 77:99 (48:51) musste sich der VfL am Samstagabend der TSG Reutlingen Ravens geschlagen geben. Damit verpassten die Bensheimer die Chance, sich im Duell mit einem direkten Konkurrenten aus der hinteren Tabellenhälfte eine bessere Position im Kampf um den Ligaerhalt zu verschaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem Team von Trainer Thorsten Schulz wurde eine schwache Phase im dritten Viertel zum Verhängnis. Zur Pause hatten die Gäste von der Bergstraße nur mit drei Punkten hinten gelegen und den Anschluss bis zum 63:66 gehalten. Den dritten Abschnitt gab Bensheim mit 20:29 ab und geriet damit vorentscheidend in Rückstand. Im Schlussviertel fehlte dem VfL, der kurzfristig Eric Curth, Kevin Salifu, Vedran Mirkovic und Julian Lexa ersetzen musste, die Kraft, um das Match drehen zu können. „Die Ausfälle waren nicht zu kompensieren“, sagte Schulz mit Blick auf seinen kleinen Kader an diesem Tag. Beste Werfer beim VfL Bensheim waren Tilman Isensee mit 21 Punkten und Philip Jenkins (19). eh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2