Dem FC Fürth gehen die Angreifer aus

Für Trainer Daniel Pfeiffer vom Fußball-Gruppenligisten FC Fürth sieht es nicht ideal aus in Sachen Personal. Der Übungsleiter muss auf fast seinen kompletten Angriff verzichten. Neben Tim Gensel (Meniskus, wohl noch sechs Wochen Pause) fehlen Cuma Aslanca (Muskelfaserriss) und Vladan Alijanic (Knie). Mohamed Achraf Ben El Hadi El Messaoudi konnte zuletzt kaum trainieren. „Das trifft uns extrem“, sagt Pfeiffer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und ausgerechnet jetzt müssen die Fürther heute gegen den Tabellenzweiten FC 07 Bensheim antreten. Angesichts der Umstände wäre der Coach mit einem Zähler zufrieden: „Bensheim ist eine eingespielte Truppe, sie harmonieren sehr gut, viele Spieler kennen sich schon aus der Jugend.“

Das 3:4 am Wochenende in Bürstadt ärgert den Fürther Trainer immer noch: „Dreimal haben wir eine Führung aus der Hand gegeben. Wir müssen uns an die eigene Nase packen – wichtig ist, dass wir als Mannschaft funktionieren.“ jz/ü