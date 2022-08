Das Volksparkstadion ist für die Lilien ein gutes Pflaster

Darmstadt. Nach vier Pflichtspielsiegen in Folge fordert der SV Darmstadt 98 voller Selbstbewusstsein, aber auch mit Demut den Hamburger SV. Die Lilien treten am heutigen Freitag (18.30 Uhr) als Tabellendritter der 2. Fußball-Bundesliga beim unmittelbaren Verfolger im Volksparkstadion an.

„Gefühlt ist der HSV kein Zweitligist. Der Club hat eine große Wucht in Deutschland. Für uns als Darmstadt 98 ist es ein Privileg, gegen sie spielen zu dürfen“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht in der Pressekonferenz zum Spiel. „Der HSV gehört in die Erste Liga. Ich glaube, dass sie dieses Jahr dran sind aufzusteigen“, ergänzte der 49-Jährige.

Noch unklar ist, ob der 18 Jahre alte schwedische Stürmer Oscar Vilhelmsson (Schienbeinverletzung, hat vorerst nur individuell trainiert und nicht mit der Mannschaft) und Torjäger Phillip Tietz (Verdacht auf Nasenbeinbruch) spielen können. Emir Karic musste sich einer Blinddarm-Operation unterziehen. „Emir hatte vor dem Rostock-Spiel Magenprobleme. Nach der Partie hatte er dann größere Schmerzen. Unser Mannschaftsarzt Dr. Alexander Lesch hat dann gut reagiert und Emir schließlich ins Krankenhaus gebracht“, berichtete Lieberknecht.

„Wir haben alle eine riesige Lust auf die Fahrt nach Hamburg. Das merkt man in der Mannschaft“, sagte Kapitän Fabian Holland. Lieberknecht betonte: „Gegen den HSV wollen wir mit Entschlossenheit und dem Glauben in das Spiel gehen, dass wir mit drei Punkten nach Hause fahren können.“ Darmstadt begeisterte zuletzt beim 4:0 gegen Hansa Rostock seine Fans und ist seit sechs Gastspielen in Hamburg ungeschlagen. dpa