Das Topspiel für die FSG Lola

Lorsch. Das nächste Spitzenspiel steht am Sonntag (16 Uhr) für die A-Liga-Handballerinnen der FSG Lola an: Die Spielgemeinschaft aus Lorsch und Lampertheim empfängt in der Halle der Werner-von-Siemens-Schule als ungeschlagener Tabellenführer den Liga-Zweiten ESG Crumstadt/Goddelau II.

„Crumstadt spielt als Aufsteiger eine sehr starke Saison. Das ist eine äußerst unbequeme Mannschaft, die nicht einfach bespielbar ist“, warnt FSG-Trainer Dieter Petermann. So gar nicht in den Kram passte dem Coach, dass am vergangenen Wochenende die Partie gegen die TGB Darmstadt abgesagt wurde: „Wir waren gut vorbereitet und wollten unbedingt den nächsten Sieg holen. Jetzt müssen wir gegen Crumstadt nach über einem Monat Pause wieder einen Kaltstart hinlegen.“

Die Crumstädterinnen waren bereits am Ball, gewannen zu Hause gegen die ESG Erfelden sicher mit 21:17. tip