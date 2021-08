Das Projekt des SV Waldhof

Mannheim. Markus Kompp hat mehr erreicht, als selbst Optimisten für möglich gehalten haben. „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben jetzt das dritte Heimspiel und können uns von der zugelassenen Zuschauerkapazität verglichen mit anderen Vereinen wirklich nicht beklagen“, sagt der Geschäftsführer des SV Waldhof Mannheim über das Modellprojekt, das der Fußball-Drittligist zusammen mit der Stadt Mannheim und in Absprache mit dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium am Mittwoch vorgestellt hat.

Auch wenn die Inzidenz in den kommenden Tagen bis zum Heimspiel gegen die Würzburger Kickers am Sonntag in Mannheim über 35 bleiben sollte, darf der SVW die Kapazität des Carl-Benz-Stadions zur Hälfte nutzen, das sind maximal 12 151 Zuschauer. Allerdings gehen 85 Prozent an Geimpfte und Genesene, die restlichen 15 Prozent (maximal 1800 Karten) bleiben Jugendlichen bis 18 Jahre und Schwangeren vorbehalten, die mit negativem Corona-Test ins Stadion dürfen.

„2G plus“ nennt Kompp die Lösung, die gegen Würzburg auch noch für die SVW-Fans gilt, die sich bis zum Spieltag erstmalig gegen das Virus impfen lassen und am Einlass zusätzlich einen negativen Test vorweisen. Diese Regelung soll ab dem zehnten Spieltag entfallen: Dann dürften nur noch vollständig Geimpfte und die Genesenen rein, plus maximal 1800 Jugendliche und Schwangere mit Test.

„Jetzt kann jeder für sich entscheiden: Möchte ich zum Fußball, dann muss ich mich impfen lassen“, sagte der Waldhof-Geschäftsführer. Das Mannheimer Modellprojekt ist solange gültig, wie sich die Inzidenz in der Stadt im Bereich zwischen 35 und 50 befindet. Steigt der Wert über 50, „müssen wir noch einmal sprechen“, so Kompp. Es gebe aber die Zusage, dann mindestens 500 Zuschauer ins Stadion zu lassen. alex

