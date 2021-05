„Das hat heute wieder nach Handball ausgesehen“

Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm war nach der langen Zwangspause zufrieden mit dem Auftritt ihrer Mannschaft beim 23:31 am Samstagabend gegen den Thüringer HC. „Nach allem, was in den letzten Wochen war, weiß man nicht, wo man steht. Training ist momentan nur sehr sporadisch möglich. Ich bin absolut froh, dass wir das heute so gemeistert haben. Das war eine ordentliche Leistung, Kompliment an

...