Das Derby der Reserveteams geht in die nächste Runde

Lorsch/Einhausen. Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga C treffen am Sonntag (14 Uhr) die SSG Einhausen II und der SC Olympia Lorsch II aufeinander. Das Derby der beiden Reservemannschaften könnte nicht spannender sein, da das letzte Aufeinandertreffen im August mit einem 3:3 endete. „Das Hinspiel ist etwas unglücklich für uns verlaufen, da wir in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassiert haben“, sagt SSG-Trainer Michael Wolf. „Deshalb heißt es für uns, das nächste Spiel zu gewinnen, vor allem, weil es ein Heimspiel ist.“, fügt der Einhäuser Coach hinzu.

Das Team von Michael Wolf kann sich zurzeit nicht beklagen, denn in den vergangenen fünf Spielen erzielte seine Mannschaft gute Ergebnisse und schoss insgesamt 25 Tore. „Es wird ein enges Spiel, aber wir haben in letzter Zeit genug Einsatz, Wille und Konzentration gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen können.“, äußert sich der SSG-Trainer zuversichtlich.

Der SCO Lorsch II ist derzeit nur zwei Punkte vom Tabellenzweiten FSG Bensheim entfernt. Das nächste Spiel ist deshalb auch wichtig im Kampf um die Aufstiegsplätze. „Das kommende Derby ist eins der wichtigsten Spiele für uns. Wir wollen nach oben wandern, mit dem Ziel uns an der Tabellenspitze festzusetzen“, erklärt SCO-Trainer Tobias Freund. „Ich denke, dass es ein Spiel auf Augenhöhe sein wird, trotzdem wollen und müssen wir gewinnen“, blickt Freund voraus. ad