Als unübersehbare Mahnung, dass so etwas nie mehr passieren möge, hat Trainer Christian Neidhart in der Kabine des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim Zeitungsartikel aufgehängt. Deren Inhalt: das 2:6-Debakel beim SV Meppen in der Vorrunde. Die Schmach bei seinem ehemaligen Verein schmerzt Neidhart auch ein halbes Jahr später noch.

Im Rückspiel an diesem Samstag (14 Uhr) ist

...