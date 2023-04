Darmstädter Mentalität

Darmstadt. Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 bleibt auf Kurs Fußball-Bundesliga. Die Südhessen feierten am Freitagabend gegen den Karlsruher SC – wie berichtet – einen 2:1 (1:1)-Sieg und kehrten damit nach dem 0:1 in Düsseldorf in die Erfolgsspur zurück. Fünf Spieltage vor dem Saisonende verfügen die Lilien nun über 61 Punkte, die in den vergangenen zehn Jahren stets zumindest für die Aufstiegsrelegation reichten. „Ich bin massiv stolz auf die Mannschaft und die Fans“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht nach dem hart erkämpften Erfolg.

Vor 17 650 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erzielten Braydon Manu in der 26. Minute und Phillip Tietz (50.) die Tore für die Hausherren. Fabian Schleusener (11.) hatte die Badener früh in Führung gebracht. „Es war ein hitziges Spiel. Der KSC hat das sehr gut gemacht, aber wir haben wieder Mentalität gezeigt und die drei Punkte hier behalten. Allein das zählt“, sagte Siegtorschütze Tietz.

Nach dem 2:1 bäumte sich der KSC energisch auf und ließ Darmstadt kaum noch zur Entfaltung kommen. Doch die Gäste konnten gleich mehrere gute Chancen nicht nutzen. Allein Lucas Cueto verpasste dreimal den Ausgleich. In der Nachspielzeit entschärfte Schuhen einen Distanzschuss von Wanitzek und rettete damit den Sieg. „Er hat ein paar Bälle hervorragend gehalten“, lobte Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt den überragenden SV-98-Keeper und fügte hinzu: „Nach diesem Fight sind wir überglücklich.“ lhe