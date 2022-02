Darmstadt 98 will mit Sieg in Dresden Zweitliga-Tabellenführung erobern

Darmstadt. Nach zuletzt drei sieglosen Spielen will der SV Darmstadt 98 bei Dynamo Dresden endlich wieder drei Punkte holen und zumindest über Nacht die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobern. "Wir hoffen natürlich, dass wir mit freudigen Gesichtern die Rückreise aus Dresden antreten werden", sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht vor dem Gastspiel beim Tabellen-14. an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sport1).

Mit 41 Punkten ist Darmstadt derzeit Dritter hinter dem punktgleichen Hamburger SV und Spitzenreiter Werder Bremen (42). Die beiden Nordclubs treffen erst am Sonntag aufeinander. "Bei uns sind immer ein Grundoptimismus und die Lust auf Siege vorhanden", betonte Lieberknecht am Freitag.

Den Hessen fehlen der gesperrte Tobias Kempe und der verletzte Lasse Sobiech, der in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll. "Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit", berichtete Lieberknecht. Wer Kempe im Mittelfeld ersetzen wird, ließ er offen. "Es gibt mehrere Optionen", sagte der 48-Jährige.

Auch wenn es zuletzt mit einer Niederlage und zwei Unentschieden nicht ganz nach Wunsch lief, sieht Lieberknecht der Aufgabe in Dresden zuversichtlich entgegen. "Wir sind eine nervige Mannschaft. Wir sind stabil. Wir kommen nach Niederlagen wieder zurück und haben Antworten auf Rückstände. Es gibt viel Positives", zählte er auf.

