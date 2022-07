Darmstadt 98 verpflichtet schwedisches Talent Vilhelmsson

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 hat kurz vor dem Saisonbeginn in der 2. Fußball-Bundesliga den schwedischen Stürmer Oscar Vilhelmsson verpflichtet. Der 18-Jährige wechselt von IFK Göteborg zu den Hessen, bei denen er am Dienstag einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieb. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Vilhelmsson debütierte in Göteborg bereits mit 15 Jahren im Herrenbereich und bestritt für den Club 33 Pflichtspiele, in denen er sechs Tore erzielte. Für Schwedens Nachwuchsauswahlteams absolvierte er in der U16, U17 und U19 bisher 15 Partien.

"Wir freuen uns, dass sich Oscar als eines der aktuell vielversprechendsten Talente im schwedischen Fußball trotz namhafter Konkurrenz für uns entschieden hat", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.

