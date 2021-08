Darmstadt 98 tut Pokal-Aus wahnsinnig weh

Darmstadt. Viel unglücklicher hätte die erste Saisonphase für den SV Darmstadt 98 nicht laufen können. Doch Trainer Torsten Lieberknecht bleibt trotz Pokal-Aus und Fehlstarts beim Fußball-Zweitligisten optimistisch: „Ich bin massiv stolz auf die Mannschaft, die heute richtig großes Herz gezeigt hat und mit all den Herausforderungen fantastisch umgegangen ist. Trotz der Niederlagen entsteht ein sensationeller Spirit in unserer Mannschaft.“

Sein Team war am späten Freitagabend nach der 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen beim TSV 1860 München ausgeschieden. Zuvor hatte es beim 1:1 (1:1, 0:0) nach 120 Minuten keinen Sieger zwischen Zweit- und Drittligist gegeben. „Beide Mannschaften haben den Zuschauern einen packenden Pokalfight geboten“, konstatierte Lieberknecht zu dem Duell auf Augenhöhe an der Grünwalder Straße.

Die Hessen, die in der Anfangsphase der Spielzeit massiv von Corona-Fällen und Quarantäne-Maßnahmen betroffen sind, haben damit in der Liga null Punkte und null Tore und sind dazu bereits in der ersten Hauptrunde des Pokals ausgeschieden. „Kurz vor Schluss der Verlängerung haben wir dann noch mal ein richtig großes Brett. Wenn du danach im Elfmeterschießen verlierst, tut das natürlich wahnsinnig weh“, sagte Lieberknecht.

Der Treffer von Luca Pfeiffer (80.), der die Führung der „Löwen“ von Phillipp Steinhart (75.) ausglich, reichte den Lilien nicht. „Ich hätte mein Tor gerne gegen ein Weiterkommen getauscht. Das Ausscheiden ist bitter und auch wirklich unglücklich“, sagte Pfeiffer. Am Ende machten Kleinigkeiten den Unterschied, wie auch Sechzigs Coach Michael Köllner feststellte. „Mit unserem Torhüter haben wir den Helden des Spiels auf unserer Seite, der einen Elfmeter hält und kurz vor Schluss noch einen Ball aus dem Winkel kratzt.“

Die Lilien müssen eine weitere Hiobsbotschaft verkraften, denn Tim Skarke wird auf unbestimmte Zeti ausfallen. Der 24-jährige Offensivspieler unterzog sich nach anhaltenden Muskelproblemen einer Operation an den Adduktoren. Beim Pokalspiel bei 1860 München stand er ohnehin nicht zur Verfügung., denn er gehört zu den sich in Quarantäne befindlichen 98-Spielern.

Gegen BVB-Power chancenlos

Immerhin die Lacher hatte Rüdiger Rehm nach dem chancenlosen Pokal-Aus gegen Borussia Dortmund auf seiner Seite. Erst wähnte der Trainer des SV Wehen Wiesbaden den Titelverteidiger in der Halbzeit „schon im Bus“, dann fiel ihm noch ein Mutmacher für das nächste Spiel in der 3. Liga ein: „Wir werden in Osnabrück zum Glück keinen Erling Haaland in der gegnerischen Mannschaft haben.“ Beim 0:3 (0:2) hatten die überforderten Hessen zuvor einen sportlichen Überraschungscoup deutlich verpasst.

Dreifach-Torschütze Haaland (27., 31./Foulelfmeter und 51.) bekam der SVWW zu keiner Phase des Spiels in den Griff bekommen. „Die Offensivpower des BVB hat uns den Zahn gezogen. Sie haben nicht lange gebraucht, sie waren sofort da. Der BVB hat es nicht zugelassen, dass wir in den Pokalfight reinfinden“, bilanzierte Rehm.

Tristesse in Sandhausen

Diese Bilanz liest sich ernüchternd: Drei Pflichtspiele hat der SV Sandhausen bislang in dieser Saison absolviert, alle drei hat der Zweitligist ohne Torerfolg verloren. Nach dem nächsten schwachen Auftritt beim 0:4 (0:1) in der ersten Pokal-Runde gegen RB Leipzig machte Trainer Gerhard Kleppinger darum kein Geheimnis aus seinem Frust. „So kann man sich im Pokal, auch wenn es RB ist, nicht präsentieren, denn wir haben viel zu ängstlich agiert.“

Vor dem richtungsweisenden Liga-Spiel am Samstag (14.) im Derby gegen den Karlsruher SC präsentiert sich der SVS längst nicht als Einheit auf dem Platz. „Was wir als erstes brauchen, ist eine andere Spielauffassung, eine andere Einstellung, eine andere Mentalität“, forderte Kleppinger. Denn Gegenwehr hatte Leipzig nicht wirklich zu spüren bekommen. dpa