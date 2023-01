Darmstadt 98: Trainingsauftakt mit Magnus Warming

Darmstadt. Mit dem lange verletzten Dänen Magnus Warming ist Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 am Dienstag in die Vorbereitung gestartet.

Bei der Einheit am Böllenfalltor mischte der 22 Jahre alte Linksaußen nach auskuriertem Riss der Syndesmose wieder mit. Für die Lilien-Fußballer geht es am Donnerstag ins Trainingslager nach El Saler in Spanien.

Dort bestreiten die Südhessen Testspiele am 7. Januar gegen den SV Wehen Wiesbaden und sechs Tage später gegen den rumänischen Erstligisten CFR Cluj. Zum Auftakt in der 2. Liga kommt am 28. Januar Jahn Regensburg.