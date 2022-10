Darmstadt 98 muss wochenlang auf Schnellhardt verzichten

Darmstadt. Der seit neun Spielen ungeschlagene SV Darmstadt 98 will seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga auch im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf fortsetzen. Allerdings muss Trainer Torsten Lieberknecht am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auf Fabian Schnellhardt verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich einen Außenband-Teilabriss im Knie zugezogen und fällt mehrere Wochen aus, teilte Lieberknecht am Donnerstag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben Schnellhardt muss er gegen den Tabellenvierten noch weiterhin auf Klaus Gjasula (Muskelbündelriss), Mathias Honsak (Rückenprobleme), Oscar Vilhelmsson (Sprunggelenk) und Alexander Brunst (Corona) verzichten. Ansonsten sind alle Spieler einsetzbar. "Mit den ganzen Spielen im Oktober werden wir mit Sicherheit alle Mann brauchen. Die Jungs, die aktuell nicht so viel spielen, wissen, dass ihre Zeit kommen wird", sagte Lieberknecht.

Die Partie gegen die starken Rheinländer geht er mit Vorfreude und Respekt an. "Ich erwarte mit der Fortuna einen starken Gegner. Sie haben einen Kader, der auch in der Breite extrem gut besetzt ist. Düsseldorf hat Qualität und kann dieses Jahr im Aufstiegsrennen definitiv ein Wörtchen mitreden", sagte Lieberknecht.

Ein Pluspunkt dürfte die Rückkehr der Zuschauer auf die Haupttribüne sein, die nach dem Stadionumbau zum Teil wieder besetzt werden darf. "Ich freue mich darauf, dass die Fans hinter mir sitzen werden. Bestimmt bekomme ich während des Spiels den einen oder anderen Tipp", sagte Lieberknecht. "Insgesamt freue ich mich sehr darauf, dass ein paar mehr Zuschauer im Stadion sein werden."