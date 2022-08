Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss vorerst auf Stürmer Oscar Vilhelmsson verzichten. Der 18 Jahre alte Schwede hat sich eine Kapselverletzung am Sprunggelenk zugezogen und wird den Hessen mindestens im Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld am kommenden Sonntag fehlen. Dies teilte der Verein am Dienstag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1