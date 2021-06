Darmstadt 98 kann vor 500 Fans testen

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 kann das heutige Testspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten Swift Hesperingen vor Zuschauern austragen. Maximal 500 Fans dürfen die Partie ab 19 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor verfolgen. Voraussetzung für den Zutritt ist ein tagesaktueller und beglaubigter Negativtest oder der Nachweis, nach einer Corona-Erkrankung genesen oder vollständig geimpft zu sein.

Mittlerweile wurden die ersten beiden Zweitliga-Spieltage termingenau von der DFL festgelegt. Demnach starten Lilien am 24. Juli (Sa., 13.30 Uhr) in die Saison; sechs Tage später geht es zum Südwestderby nach Karlsruhe (Fr., 18.30 Uhr).

Hofmann bleibt 05-Vorsitzender

Der FSV Mainz 05 bestreitet sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung für einen guten Zweck. Der Bundesligist tritt am Samstag ((3.) um 14 Uhr in Bad Kreuznach zum Max-Keßler-Gedenkspiel gegen den Bezirksligisten TSG Planig an. Alle Einnahmen der Partie, zu der maximal 500 Zuschauer zugelassen sind, kommen der Björn-Steiger-Stiftung zugute, welche sich der Verbesserung der Notfallhilfe annimmt.

Hintergrund der Aktion: Im Spätherbst 2019 war ein Spieler der TSG Planig während eines Pflichtspiels auf dem Platz tödlich zusammengebrochen. Er hinterließ eine Frau und ein Kleinkind.

Indes bleibt Stefan Hofmann Vorsitzender des FSV. Der 58 Jahre alte Referatsleiter im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium erhielt bei der digital ausgerichteten Mitgliederversammlung 592 Stimmen für eine weitere Amtszeit (92,79 %); 46 Mitglieder votierten gegen ihn.

Hofmann steht seit dreieinhalb Jahren an der Spitze des Vereins. Seither habe er „das Schiff sicher durch stürmische Zeiten gelenkt“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Volker Baas. Einen zweiten Bewerber hatte die Wahlkommission einstimmig abgelehnt, da er die formalen Anforderungen nicht erfüllte. dpa

