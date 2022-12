Darmstadt 98 feiert vorzeitig den Umbau des Stadions

Darmstadt. Die letzten Bauarbeiten werden zwar erst Anfang des nächsten Jahres ausgeführt, aber dennoch kommt es am morgigen Samstag um 18 Uhr zur lang ersehnten Eröffnung des umgebauten Merck-Stadions am Böllenfalltor. Zu diesem Tag werden erstmals alle Sitz- und Stehplätze auf allen vier Tribünen genutzt werden können, nachdem die neue Gegengerade Anfang 2020 wieder genutzt werden konnte und zuletzt die Haupttribüne bis auf Restarbeiten fertiggestellt wurde. Das Stadion hat nach der endgültigen Fertigstellung ein Fassungsvermögen von 18 603 Plätzen. Nach rund vier Jahren mit meist nur drei oder vier teilweise nutzbaren Tribünen will der Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 den Stadionumbau mit seinen Fans besonders feiern.

Wer käme da als Gast und Testspielgegner gelegener als der Schweizer Topclub BSC Young Boys, um zeitgleich 15 Jahre Fanfreundschaft mit YB zu zelebrieren? Die Lilien freuen sich auf rund 1000 Fans aus der Schweizer Hauptstadt. Um die freundschaftlichen Kontakte innerhalb der Fanszenen zu feiern, zu vertiefen und neue Freundschaften zu knüpfen, werden sich die YB-Fans nach eigenem Gusto auf das ganze Stadion verteilen und nicht nur den Gästeblock nutzen.

Rund ums Darmstädter Stadionfest Bei den Young Boys genießt sie Kultstatus, am Samstag können sich auch alle Lilien-Fans von ihr überzeugen lassen. Die Rede ist von der sogenannten „YB-Wurst“, eine Natur-Darm-Rauchwurst aus Rind- und Schweinefleisch. 600 Würstchen der originalen Variante aus Bern werden beim Eröffnungsspiel im Merck-Stadion am Böllenfalltor erhältlich sein. Vor Anpfiff der Begegnung um 18 Uhr gegen den BSC Young Boys wird der italienische Sänger Alberto Colucci auf dem Rasen des Merck-Stadions auftreten und selbstverständlich auch im Dezember „die Sonne scheinen lassen“. Es lohnt sich also, frühzeitig die Plätze einzunehmen. Die Fanszenen beider Teams haben sich für die Stadioneröffnung eine besondere Aktion einfallen lassen – eine große Choreographie, an der ALLE im Stadion beteiligt sind und deren Elemente als Erinnerungsstücke mit nach Hause genommen werden können. Das Choreo-Element gibt es hinter beiden Eingängen (Süd & Nord) für eine Mindestspende von drei Euro. Dadurch wird die gesamte Choreographie finanziert. Nicht nur die Fanszenen der Lilien und der Young Boys machen am Samstagabend gemeinsame Sache, auch die Fanradios beider Vereine werden anlässlich des Eröffnungsspiels ihre Kräfte bündeln. Wer es also nicht ins Stadion schaffen sollte, kann das zusammen kommentierte Match hier online verfolgen: www.radio-gelb-schwarz.ch Rund um das Eröffnungsspiel können die „Du musst kämpfen“- Bändchen in den Farben der Lilien und der Gäste aus Bern erwerben werden. Vor und während des Spiels im Fanshop am Stadion, nach der Partie auf der Aftermatchparty in der Böllenfalltorhalle. Der Erlös kommt wie gewohnt der Initiative „DMK - Du musst kämpfen“ zu Gute. red

Gleichermaßen haben alle Lilien-Anhänger die Gelegenheit, sich ihren Platz am „Bölle“ frei auszuwählen und das Stadion mal aus einem anderen Blickwinkel zu erleben sowie sich ab diesem Tag auch endlich wieder rund um die Tribünen bewegen zu können.

Echter Leckerbissen für die Fans

Die von „Groundhoppers“ auf privater Seite zufällig Ende 2007 geknüpfte Freundschaft zwischen Darmstädter und Berner Fans führte seitdem noch zu keinem sportlichen Aufeinandertreffen beider Vereine. Es gab nur jeweils ein Ligaspiel bei dem die Darmstädter Anhänger die Young Boys unterstützten und umgekehrt.

SV 98-Präsident Rüdiger Fritsch zeigt sich „glücklich, dass wir bei diesem besonderen Spiel in der extrem langen Winterpause gemeinsam mit unseren Anhängern unser Merck-Stadion am Böllenfalltor erstmals wieder alle Zuschauerplätze auf den vier Tribünen nutzen können. Wenngleich der Innenbereich, bestehend aus Mannschaftstrakt und VIP-Bereich, noch nicht in Betrieb sein wird und auch im Anschluss sowie über die gesamte Winterpause hinweg die Umbauarbeiten weiterhin laufen werden, erachten wir den Termin als optimalen Zeitpunkt, um zusammen mit unseren Fans das nahende Umbau-Ende zu feiern. Zugleich freuen wir uns, unseren Fans in der langen spielfreien Zeit während der Winterpause einen echten Leckerbissen bieten zu können.“

Die Young Boys spielen bislang – wie auch die Lilien als Primus in der 2. Bundesliga – eine beeindruckende Runde und grüßen nach 16 von 36 Spieltagen souverän von der Tabellenspitze der Schweizer Super League. 35 Zähler sammelte der BSC bis dato, neben zehn Siegen und fünf Unentschieden ist nur eine einzige Niederlage notiert, im heimischen Wankdorf-Stadion ist das Team noch ungeschlagen.

Zudem stellt die Berner Mannschaft von Cheftrainer Raphael Wicky mit 35 Treffern die beste Offensive und bei nur neun Gegentoren die stärkste Defensive. Der zwischenzeitliche Serienmeister (vier Titel in Folge von 2018 bis 2021) scheint nach dem dritten Tabellenplatz im Vorjahr zurück in die absolute Erfolgsspur gefunden zu haben. Ein kleiner Wermutstropfen war alleine das Ausscheiden in der Qualifikation zur Europa Conference League, in der man denkbar knapp im Elfmeterschießen am RSC Anderlecht scheiterte. red/hs