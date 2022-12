Darmstadt 98 bindet Talent

Darmstadt. U 18-Nationalspieler Fabio Torsiello hat seinen ersten Profivertrag beim SV Darmstadt 98 unterschrieben. Der 17 Jahre alte, in Darmstadt geborene Offensivspieler bekam beim Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga einen Vertrag bis zum Juni 2026. Bei den Profis ist Torsiello in dieser Spielzeit mit Einwechslungen gegen Ingolstadt und Bielefeld auf seine ersten Einsatzminuten gekommen.

Nach dem WM-bedingten Urlaub wurden die Lilien von Coach Torsten Lieberknecht gestern wieder zur ersten Trainingseinheit gebeten. Nach Testspielen am kommenden Samstag (10./13 Uhr) gegen den Oberligisten SV Morlautern und am Samstag darauf (17./18 Uhr) gegen Young Boys Bern anlässlich der Fertigstellung des umgebauten Stadions am Böllenfalltor folgt vom 19. Dezember bis zum 2. Januar die Weihnachtspause, ehe die weitere Vorbereitung auf die Rückrunde am 3. Januar aufgenommen wird.

Junger Testspieler beim KSC

Zweitliga-Konkurrent Karlsruher SC testet indes den dänischen Mittelfeldspieler Phun Mang. Der 17-Jährige dreht seit dem Trainingsauftakt am Montag seine Runden beim nordbadischen Club und soll sich dort zwölf Tage lang zeigen, sagte Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer. KSC-Trainer Christian Eichner zeigte sich zufrieden mit der Leistung des Probespielers, der bereits jeweils zwei Länderspiele in der dänischen U 17- und U 16-Nationalmannschaft vorweisen kann.

„Er hat einen erfrischenden Eindruck hinterlassen, wenn man sich mal das Gesamtpaket ansieht““, sagte Eichner. Das erste KSC-Testspiel ist gegen Viktoria Köln für Freitag (13 Uhr) vorgesehen. dpa/red