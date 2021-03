Bensheim. Christian Stoiber ist gebürtiger Bensheimer, lebte aber mit seiner Familie zwischenzeitlich im Allgäu und kam dort zum Skifahren. Besonders erfolgreich ist er auf den Buckelpisten unterwegs. Das brachte dem Europacup-Starter 2016 den Titel „Bensheimer Junior-Sportler des Jahres“ ein und als zusätzliche Krönung nun den zweiten Platz bei der Wahl zum Sportler des Jahrzehnts.

Trotz hervorragender Schneebedingungen war 2020/21 für den 23-Jährigen ein „Winter mit vielen Hindernissen“. Die bayerischen Skigebiete waren im Corona-Lockdown komplett geschlossen, so dass er sich mit ein paar Abfahrten am „Steilhang“ in Neunkirchen im Odenwald begnügen musste. Das fehlende Training und die Reisebeschränkungen zwangen ihn dazu, schweren Herzen auf die FIS-Wettkämpfe in Skandinavien zu verzichten.

Seit Anfang des Jahres ist für den Bensheimer wieder an jedem Wochenende individuelles Training im Alpenraum möglich. Ansonsten hält er sich mit relativ viel Zeit auf dem Eurotramp, einem großen Turntrampolin, im heimischen Garten fit. Er bereitet sich auf die vier verbleibende Rennen der Saison vor, deren Durchführung auch von der Corona-Lage in Tschechien abhängt. „Ich hoffe, dass es nicht bei einer reinen Trainingssaison bleibt. Allerdings tut es der Motivation keinen Abbruch, da ich noch zwei, drei Jahre aktiv fahren möchte.“

Eine „riesen Motivation“ ist der zweite Platz bei der Wahl zu Bensheims Sportler des Jahrzehnts. „Als mich der Anruf freitags fünf Minuten vor Abfahrt ins Training erreichte, fragte ich erstmal verdutzt, ob es ein Witz sein soll. Ich habe aufgrund der anderen starken Sportlerinnen und Sportler nicht damit gerechnet, dass es mit meiner Randsportart für einen zweiten Platz reicht.“

Eine Sache liegt Christian Stoiber besonders am Herzen: „Diesen zweiten Platz widme ich meinem Papa, ohne den all die Erfolge in den letzten zehn Jahren nicht möglich wären. Seit dem Tag, an dem ich 2011 wieder nach Bensheim gekommen bin, hat er mich bis heute unermüdliche unterstützt.“ Vater Michael hört diese Worte aus dem Mund seines Sohnes anlässlich der Preisverleihung am Bensheimer Kirchberg und ist sichtlich gerührt. Ein wenig schmunzelnd erzählt er vom zeitlichen und finanziellen Aufwand in Jahren, in denen es quasi an jedem Wochenende zu Training und Wettkämpfen in die Alpen ging, von Hotel-Aufenthalten und Tankfüllungen für den Familien-Pkw.

Wie schon bei seiner Junior-Wahl 2015 ist Christian Stoiber „sehr stolz“ auf seinen aktuellen zweiten Platz, hofft aber inständig, „dass es nicht der einzige Titel der laufenden Saison bleibt“. kr/red