Die Damen des TCO Lorsch sind in der Tennis-Gruppenliga nach dem 5:4-Heimsieg gegen den TC Viernheim als einziges Team noch ohne Punktverlust.

Klare Siege gab es an den Positionen eins und zwei durch Lola Stilp (6:3, 6:3) und Vanessa Wenzel (6:0, 6:3). Einen weiteren Zähler steuerte Maya Böhm an Punkt sechs mit einem 1:6, 6:1, 10:5 bei, doch verloren Rebecca Kunstmann in zwei Sätzen

...