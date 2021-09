Am Wochenende (18./19.) finden in Bensheim am Berliner Ring wieder einmal Radcross-Rennen statt. Auf dem neu hergerichteten Bikepark-Gelände nördlich des Sportparks West, geht es Samstag ab 9 Uhr ordentlich zur Sache. Die Verantwortlichen des durchführenden Fördervereins Radsport Bergstraße um Luc Dieteren und Henning Jaecks haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Sportlern eine ordentliche

...