Corona schwächt Hambach

Bergstraße. Eigentlich wollte der TSV Hambach das Spiel der Fußball-Kreisliga B gegen Spitzenreiter FSV Rimbach aufgrund einiger Corona-Fälle kurzfristig verlegen. „Die Rimbacher haben unserem Wunsch nicht entsprochen, was ich aus deren Sicht verstehen kann“, betonte Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff, dessen Mannschaft personell arg gebeutelt das eigentliche Spitzenspiel mit nur elf Feldspielern der ersten Mannschaft antreten musste und schließlich 1:4 verlor. „Auf der Bank saßen noch fünf Spieler der zweiten Mannschaft“, so Wolff. Die Rimbacher hingegen nutzten ihre Gelegenheiten konsequent aus. – Tore: 1:0 Däbritz (11.), 1:1 Spies (31.), 1:2 Feller (40.), 1:3 Kohl (67.), 1:4 Kohl (72.). kui/ü

TSV Auerbach II – FSG Riedrode II 4:7. Vorwürfe wollte TSV-II-Coach Paul McNally seiner Mannschaft nicht machen nach der deftigen Heimniederlage der Auerbacher. „Wir kriechen personell auf dem Zahnfleisch. Die Jungs haben kämpferisch und läuferisch alles rausgeholt.“ Neben diversen Rückständen bekamen die Rot-Weißen drei Zehnminutenstrafen aufgebrummt, was die Aufholjagd gegen die effizienten Gäste erschwerte. „Wir sind angerannt, aber nach der dritten Zeitstrafe sind die Beine immer schwerer geworden“, berichtete McNally. Zudem leisteten sich die Gastgeber in der Defensive einige individuelle Fehler, die Riedrode zum Toreschießen einluden. - Tore: 0:1 Fechtig (9.), 1:1 Block (14.), 1:2 Wiegand ((41.9, 1:3 Bozanovic (42.), 1:4 Wiegand (48.), 2:4 Ayyildiz (68.), 3:4 Block (73.), 4:4 Ayyildiz (77.), 4:5 Wiegand (78.), 4:6 Wenz (87.), 4:7 Bozanovic (90.+2). eh/p

SG Hüttenfeld – Tvgg Lorsch II 1:2. Die Lorscher profitierten davon, dass die Begegnung ihrer ersten Mannschaft in Unter-Abtsteinach wetterbedingt abgesagt wurde. Somit konnten sie die zwei Garnitur sehr zum Leidwesen der Hüttenfelder aufstocken. In der 21. Minute brachte Steven Zöller die Tvgg in Führung. Exakt eine Stunde war auf dem Hüttenfelder Sportplatz gespielt, als Philipp Heß nach einem schönen Spielzug über Außen mit einem abgefälschten Schuss zum 1:1 traf. Doch das bessere Ende hatten die Gäste für sich, für die Ricardo Bolz in der 72. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter alles klarmachte – 1:2. atth/ü

