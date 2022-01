Corona-Pause für den VfR Fehlheim

Fehlheim. Pause für die erste Tischtennis-Herren-Mannschaft des VfR Fehlheim in der 3. Bundesliga: Eigentlich hätten die Grün-Weißen am Sonntag beim Tabellenzweiten, dem SC Buschhausen, antreten müssen. Das Spiel wurde aber verlegt, einen neuen Termin gibt es bisher nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Begründung kommt nicht überraschend. „Beim Gegner gibt es Corona-Fälle“, teilte Abteilungsleiter Claudio Schubert auf Nachfrage mit. Die Reise in den Stadtteil von Oberhausen können sich die Fehlheimer damit vorerst sparen. Ohnehin wäre für den VfR beim Favoriten nicht viel zu holen gewesen, im Hinspiel setzte es bereits eine 2:6-Niederlage. Damals konnten immerhin Andrej Bondarev und Dmytro Yaremchuk punkten.

Kampf um den Klassenerhalt

Andererseits befindet sich der selbst ernannte Dorfclub seit dem Heimsieg gegen die Füchse Berlin vor zwei Wochen im leichten Aufwind – zum ersten Mal konnte man die Abstiegsränge verlassen, wenngleich es praktisch keinen Abstand auf den Vorletzten Kassel gibt. Der hat ein verlorenes Spiel mehr auf dem Konto und ebenso wie der VfR vier Pluspunkte auf der Haben-Seite.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sollte die Saison zu Ende gespielt werden können, müssen sich die Fehlheimer ohnehin darauf konzentrieren, die direkten Konkurrenten (Kassel und Bargteheide) zu schlagen und vielleicht noch einen Überraschungscoup zu landen. Dann wäre der Klassenerhalt möglich, „was für uns tatsächlich eine Sensation wäre“, so Schubert.

Während die Grün-Weißen zwangsweise spielfrei sind, muss der TTC Lampertheim am Samstag in Schwarzenbek und am Sonntag beim TSV Bargteheide antreten. Die Gäste wollten die Partie verlegen, weil sie mit dem Zug aus dem Ried nach Norddeutschland reisen müssen, die Gegner bestanden jedoch darauf, dass die Begegnungen ausgetragen werden. Nun muss sich der TTC Lampertheim voraussichtlich schon am frühen Samstagmorgen auf den Weg in den Norden der Republik machen. dr