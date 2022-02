Corona hat SVU im Griff

Verbandsliga. Das für den heutigen Samstag geplante Nachholspiel der Verbandsliga zwischen Rot-Weiß Darmstadt und Tabellenführer SV Unter-Flockenbach fällt aus. Beide Vereine vermelden zahlreiche Corona-Fälle in ihren Teams. „Wir haben seit 14 Tagen nicht mehr gespielt“, sagt Markus Müller, Sportlicher Leiter des SVU. Corona-Erkrankungen mit teils schweren Symptomen wurden gemeldet. „Dabei sind alle unsere Spieler geimpft“, sagt Müller. Am vergangenen Donnerstag konnte Trainer Mirko Schneider gerade einmal zehn Spieler im Training begrüßen. Am Mittwoch will Unter-Flockenbach ein weiteres Testspiel gegen die TSG Weinheim absolvieren, bevor es am Wochenende gegen Oberrad weitergehen soll im Ligabetrieb. jz/ü

