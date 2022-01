Corona-Fall bei den Flames, Spiel in Bietigheim abgesagt

Handball. Das für Mittwochabend geplante Spiel in der Frauenhandball-Bundesliga der HSG Bensheim/Auerbach bei der SG BBM Bietigheim ist kurzfristig abgesagt worden. Nachdem die komplette Flames-Mannschaft am vergangenen Sonntag bei einer PCR-Testung noch "negativ" war, ist der vor der Abfahrt ins Schwäbische abgenommen Corona-Schnelltest bei einer Spielerinnen positiv ausgefallen. In Absprache mit dem Gegner und der Staffelleitung der Handball Bundesliga der Frauen wurde die Partie abgesetzt. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt, über das weitere Vorgehen wird in den nächsten Tagen entschieden.

