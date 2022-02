Comeback auf dem Eis führt zu Olympia

Darmstadt. „Beim Skaten muss man sich in einem Feld von bis zu 50 Startern behaupten, man hat direkten Kontakt Mann gegen Mann. Und es gewinnt nicht immer der Beste, sondern der mit der besten Taktik.“ So erklärt Felix Rijhnen (Bild: dpa) seine Begeisterung für Wettkämpfe auf Inlinern. Doch der 31-jährige Darmstädter hat noch eine zweite sportliche Leidenschaft. „Der Eisschnelllauf ist ehrlich, man kämpft allein gegen die Uhr, und auf den fünf Kilometern zählt am Ende die beste Leistung“, fasziniert ihn auch der Wettbewerb auf der 400-Meter-Bahn.

Zur Person Felix Rijhnen wurde am 9. Juli 1990 in Darmstadt geboren, wo der Oberkommissar als Mitglied der Sportfördergruppe der hessischen Polizei auch zusammen mit seiner Frau lebt. Im Alter von fünf Jahren begann er als Mitglied der ERSG Darmstadt mit dem Inline-Sport, von 2005 bis zunächst 2015 war er Eisschnellläufer (OEC Frankfurt). Vom Verband vor die Alternative Eis- oder Speedskaten gestellt, wählte er die Inliner, wurde Welt- und Europameister. Seit 2021 steht er auch wieder auf dem Eis. Speedskating-Erfolge: u.a. 30 DM-Titel, WM-Gold 2017, 2018; EM-Gold 2014, 2019. Eisschnelllauf: 4 DM-Medaillen (1/1/2), 3. Weltcup 2021. sd/mm

„Im Massenstart auf dem Eis habe ich dann beides. Da kann ich ausspielen, was ich mir in 20 Jahren im Skaten an Taktik und Gespür erarbeitet habe.“ Bei seinen ersten Olympischen Spielen in Peking freut sich der Oberkommissar des 3. Darmstädter Reviers auf gleich zwei Herausforderungen, denn der Quereinsteiger auf dem Eis hat sich sowohl für die 5000 m als auch für den Massenstart qualifiziert.

Dass er in beiden Wettbewerben konkurrenzfähig ist, hat er in den vergangenen Wochen mehrfach bewiesen. Seit den „Deutschen“ in Inzell Ende Oktober hat er seine Bestzeit über fünf Kilometer von 6:34 Minuten auf zuerst 6:26 bei der DM, dann auf 6:15 und zuletzt 6:12 bei den Weltcups in Salt Lake City und Calgary gesteigert. „Das ist die drittschnellste Zeit, die je ein Deutscher gelaufen ist. Weltweit gehöre ich mit 6:12 zu den 50 Top-Läufern. Das ist schon eine Hausnummer, die mich stolz macht.“ In Calgary im Dezember war er schneller als Deutschlands Langstrecken-Ass Patrick Beckert. Im Massenstart der besten 16 überraschte der deutsche Vizemeister Rijhnen zudem mit Platz drei und löste sein zweites Olympia-Ticket. „In Calgary und Salt Lake City liegt das schnellste Eis der Welt. Ob ich mich in Peking noch einmal verbessere? Ich weiß es nicht, denn ich habe erst wenige internationale Rennen absolviert.“

Immerhin hat er sich seinen olympischen Traum erfüllt, den er 2015 schon zu den Akten gelegt hatte. Damals stellte ihn der Deutsche Eisschnelllauf-Verband (DESG) vor die Alternative: Speedskaten oder Eisschnelllauf. „Anders als in anderen Ländern wurden die Skater in Deutschland sehr stiefmütterlich behandelt“, fiel seine Wahl auf die Sommersportart.

Die Inliner hatte er nach Erfahrungen im Turnen, Fußball und Laufen bereits mit fünf Jahren im Kindergarten durch einen Freund kennengelernt. Spaß und Motivation waren schnell da, „auch wenn ich mich sofort auf den Hosenboden gesetzt habe“. Fünf Jahre später ging er erstmals in Frankfurt auf die 400-Meter-Bahn. „Mir hätte auch Short-Track gefallen. Ich war ein paar Mal in Mannheim bei Gundi Pawasserat zum Probetraining. Aber letztlich waren die Fahrten zu schwierig. Im Nachhinein wäre Short-Track bei meiner Größe von 1,87 m und meinem Gewicht von 80 kg auch nicht ideal gewesen.“

2015 gab es eine personelle Umstrukturierung an der Verbandsspitze, es folgte Rijhnens Eisabstinenz. Doch vor einem Jahr wurde Matthias Große Präsident der DESG und Alexis Contin, ein langjähriger Inliner-Konkurrent und Freund von Rijhnen, Eisschnelllauf-Bundestrainer. Beide hatten schon immer Kontakt zum mittlerweile weltbesten Speedskater, 30-fachen Deutschen Meister, zweifachen Welt- und Europameister und dem ersten deutschen Gewinner des Berlin-Marathons 2019. Sie beknieten ihn, wieder die Schlittschuhe anzuschnallen, versprachen ihm jegliche Unterstützung und so sagte Rijhnen „ja“.

Im Januar 2021 ging es los. „Ich fühle mich wegen fehlender Erfahrung noch immer als Junior, aber ich merkte schon nach kurzer Zeit, dass vieles möglich ist – trotz längst nicht ausgereifter Technik.“ Nach zwei DM-Medaillen und vier Weltcup-Einsätzen ab Oktober ging der Traum von Olympia in Erfüllung. Sich für Peking konkrete Ziele zu setzen, beschreibt er als „schwierig. Aber ich werde zufrieden sein, wenn ich alles aus mir rausgeholt habe.“

Der erste Einsatz (5 km) ist am 6. Februar, der Massenstart folgt am Ende der Spiele (18. Februar). „Die Zeit könnte lang werden, aber wir können trainieren. Ich habe keine Bedenken, dass meine Motivation verloren geht. Da ich an den Rahmenbedingungen nichts ändern kann, werde ich auch keine Energie darauf verschwenden.“ Sofort nach der Rückkehr beginnt die Vorbereitung auf den Sommerhöhepunkt World Games in Birmingham, für die er – sofern die Leistung im Speedskaten stimmt – einen Startplatz sicher hat. sd/mm

