Christiansen und Marx verlassen SVW

Mannheim. Beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim hat die Vorbereitung auf die letzte Aufgabe einer langen Saison begonnen. Am Samstag (14 Uhr) geht es im Finale des Verbandspokals gegen Regionalligist FC Astoria Walldorf um das Ticket für den DFB-Pokal. Im Hintergrund arbeitet Sportchef Jochen Kientz unterdessen am Team für die kommende Spielzeit, auf die sich die Mannheimer voraussichtlich ab dem 21. Juni vorbereiten werden.

Nach Informationen dieser Redaktion hat Torwarttrainer Dennis Tiano seinen auslaufenden Vertrag verlängert, Co-Trainer Maximilian Mehring noch nicht. Kientz bestätigte das am Dienstag indirekt: „Mit dem einen sind wir uns klar, der andere überlegt noch, möchte aber eigentlich auch weitermachen.“ Auch bei Profis, deren Verträge auslaufen, ist es nicht ausgeschlossen, dass einige in Mannheim bleiben werden.

Nicht dazu gehört Max Christiansen. Am Dienstag bestätigte der SVW einen exklusiven Bericht dieser Redaktion: Der 24-Jährige wechselt zu Bundesligist SpVgg Greuther Fürth. Auch bei Jan-Hendrik Marx (26) ist unterdessen klar, wohin seine Reise in der neuen Saison gehen wird. Der Rechtsverteidiger, dessen Vertrag beim Waldhof ausläuft, hat nach Informationen dieser Redaktion mit dem FC Ingolstadt Einigkeit erzielt. In welcher Liga der frühere Offenbacher künftig auflaufen wird, entscheidet sich erst in den beiden Relegationsspielen um den letzten freien Platz in der 2. Liga zwischen dem FCI und dem VfL Osnabrück am Donnerstag und am Sonntag. alex