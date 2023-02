C-Jugend spielt um Hessenmeisterschaft

Bensheim. Die weibliche Handball-C-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach ist vorzeitig Meister ihrer Oberliga-Gruppe und hat sich für die Halbfinals um die Hessenmeisterschaft qualifiziert, die voraussichtlich am 11. und 18. März stattfinden. Das Finale um den Hessentitel ist für den 25. März terminiert. Ihr letztes Heimspiel der Vorrunde bestreitet die verlustpunktfreie HSG-Mannschaft am morgigen Sonntag um 14 Uhr in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule gegen den Tabellenvorletzten SKG Roßdorf. – Zum Kader der C-Jugend gehören Merle Hechler, Marlene Wagner (beide Tor), Magdalena Bär, Marie Talita Bradasch, Mara Dirion, Chiara Freudenberger, Sophia Hofmann, Lilli Jäger, Nele Kindinger, Jule Knobloch, Mathilda Mehner, Martha Müller, Emma Sophie Schäfer und Jule Schulz; Trainer sind Ina Knobloch, Rolf Freudenberger und Isabell Hurst. red/Bild: Flames

