Die Frage nach Joseph Boyambas (Bild: PIX/MM) Lieblingslos in der ersten DFB-Pokalrunde war fast eine rhetorische. Der Angreifer des SV Waldhof würde am Wochenende 6. bis 8. August liebend gerne gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund (BVB) im Carl-Benz-Stadion spielen. „Das wäre für mich persönlich natürlich cool. Ich habe noch zu einigen Jungs in Dortmund einen guten Draht“, sagte Boyamba

...