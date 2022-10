Bundesliga-Tennis nun ohne Weinheim

Weinheim. Jahrzehntelang war der TC 02 Weinheim Garant für Spitzentennis an der Bergstraße. Einige Jahre durften die Sportfans sogar Bundesliga-Tennis in der Burgenstadt genießen, in den letzten Jahren hatte sich der TC 02 in der 2. Bundesliga eingefunden, doch von dieser hat er sich nun abgemeldet.

Ein Schritt, der Teamchef Jürgen Kadel (Bild: Reimer) nicht leichtgefallen ist. Schließlich war und ist der Verein für den 61-Jährigen eine Herzensangelegenheit. Schon Vater Günter war 38 Jahre lang Sportwart des Vereins; Jürgen Kadel übte dieses Amt fast 20 Jahre aus. Als Hauptgrund für die Abmeldung gibt er an, „dass wir mit unserer Philosophie, also hauptsächlich mit deutschen Nachwuchsspielern zu spielen, in der 2. Bundesliga nicht mehr konkurrenzfähig gewesen wären“. Nur mit Unterstützung einiger Ausländer wurde zuletzt der Klassenerhalt geschafft.

© Philipp Reimer

Doch Jürgen Kadel rechnet damit, „dass die 2. Liga im kommenden Jahr deutlich stärker besetzt sein wird. Mannschaften wie Würzburg oder Hainsacker treten zu 80 Prozent nur noch mit Ausländern an, die von ihrer Spielweise her deutlich stärker sind als deutsche Nachwuchsspieler. Da können wir mit unserem Konzept nicht mehr mithalten.“

Zudem sei das Zuschauerinteresse zuletzt doch stark zurückgegangen und Frank Wintermantel, der als Kapitän bislang alles Organisatorische um die Mannschaft gemanagt ha weilt nun beruflich in Schweden „und damit von allem zu weit weg. Ein Nachfolger für ihn, selbst wenn wir ihn bezahlen würden, ist nicht zu finden“, so Kadel. at