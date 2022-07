Bundesliga ohne Frankfurt

Volleyball. Die United Volleys Frankfurt erhalten keine Lizenz für die 1. Bundesliga der Männer (VBL) in der Saison 2022/23. Grund hierfür ist der fehlende Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Clubs. „Für den professionellen Männer-Volleyball in Deutschland ist diese Entwicklung eine herausfordernde Situation“, erklärt Daniel Sattler, Geschäftsführer der VBL. „Um so wichtiger ist es daher, dass wir die angestoßenen Prozesse zur Entwicklung weiterer Erstligastandorte und die Reformen unserer Ligen- und Wettbewerbsstruktur in den kommenden Monaten ins Ziel bringen“, so Sattler im Hinblick auf die Staffelstärke des Oberhauses. Der Lizenzierungsausschuss habe in den zurückliegenden Wochen seinen Ermessensspielraum in Sachen United Volleys voll ausgeschöpft. red

