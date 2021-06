Buhl kann es nicht lassen

Bergstraße. Nach der Auflösung der Spielgemeinschaft SpG Bergstraße mit der FSG Bensheim (wir haben berichtet) geht der SV Laudenbach mit seinen Fußballerinnen nun seinen eigenen Weg. Matthias Buhl und Benny Braun werden die Frauen künftig trainieren. „Außerdem haben wir im Trainerteam noch Tim Baier, der in der ersten Männermannschaft das Tor hütet, als Torwarttrainer und Andrea Buhl, eine Betreuerin, die schon in der Regionalauswahl Darmstadt diese Aufgabe innehatte“, sagt Matthias Buhl, der schon seit 20 Jahren als ausgebildeter Trainer unterwegs ist und dadurch viel Erfahrung mitbringt.

Er baute unter anderem die Mädchen- und Frauenabteilung beim FC Starkenburgia Heppenheim mit auf – und das sehr erfolgreich. Dort trainierte er unter anderem auch die männliche C- und B-Jugend. Außerdem war er im Trainerteam des FFC Niederkirchen, damals 2. Frauen-Bundesliga, und kümmerte sich dort um die U 23. Aufgabe dort war, die jungen Spielerinnen an die 2. Liga heranzubringen. An seiner Seite steht mit Benjamin Braun ein ehemaliger Jugendbundesliga-Spieler, der zeitnah seinen Trainerschein machen will.

Eigentlich hatte Buhl seine Trainersachen schon aussortiert, doch das Projekt Frauenmannschaft im nordbadischen Laudenbach überzeugte ihn. „Das Wichtigste für mich war eine komplett funktionierende und durchgehende Mädchenabteilung.“ Die noch jüngeren Mädels kicken beim SVL in den Jungsmannschaften. Die C- und B-Juniorinnen haben schon etliche Titel gewonnen und werden durch Christof Herz, Yannick Wunder und Nicole Dexler von einem engagierten Trainerteam betreut. „Das harmoniert schon mal sehr gut und es kommen dadurch jährlich junge Fußballerinnen zur Frauenmannschaft dazu. Gute Voraussetzungen sind also geschaffen“, so Matthias Buhl. red