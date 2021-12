Die Tischtennisteams des BSC Einhausen verbuchten am zurückliegenden Spieltag Sieg und Niederlage. In der Damen-Bezirksoberliga erlitten die BSC-Spielerinnen zu Hause gegen die drittplatzierten Gäste von der TSV Auerbach eine herbe 2:6-Niederlage. In der 2. Kreisklasse der Herren kehrten die BSC-ler auf den zweiten Tabellenplatz zurück.

Damen-Bezirksoberliga: BSC – TSV Auerbach

...