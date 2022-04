BSC Einhausen verteidigt Pokaltitel

Einhausen. Als einzige Tischtennis-Mannschaft des BSC Einhausen hatten sich die zweiten Damen für die Kreispokalendrunde in Lampertheim qualifiziert, bei der ihnen im Kreisliga-Wettbewerb die Titelverteidigung gelang. Nach einem Freilos im Halbfinale wurde in einem kampfbetonten Endspiel die SG Hüttenfeld mit 4:3 besiegt.

Nachdem die Hüttenfelderinnen zunächst im ersten Einzel in Führung gegangen waren, brachten Dagmar Massoth und Stefica Hof die BSC-Farben mit 2:1 nach vorne. Nach verlorenem Doppel und dem zweiten Sieg der Hüttenfelder Spitzenspielerin Pia Hördt sorgte Renate Winkel für den erneuten Gleichstand. Im letzten Einzel setzte sich Hof nervenstark mit 11:9, 8:11, 11:9, 5:11 und 12:10 gegen Katja Schietzold durch und bescherte ihrem Team den umjubelten Siegpunkt.

Damit sicherten sich die Einhäuserinnen die Teilnahme an der Bezirkspokal-Endrunde in Crumstadt, doch zum Viertelfinalspiel am Freitag (8.) gegen die SG Sossenheim werden sie nicht antreten und scheiden damit kampflos aus dem Wettbewerb aus.

Dennoch setzte die zweite BSC-Damenmannschaft mit dem Kreispokalerfolg und der Meisterschaft in der aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig nach der Vorrunde beendeten Saison 2021/22 einen weiteren sportlichen Höhepunkt. Vorsitzender Bernhard Glanzner hebt zudem die zweiten Plätze der ersten Damengarnitur in der Bezirksoberliga sowie der zweiten Herren in der 2. Kreisklasse hervor. std/hs