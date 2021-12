BSC-Damen tun sich beim Siegen schwer

Einhausen. In der Tischtennis-Bezirksoberliga der Frauen festigte der BSC Einhausen mit einem 6:3-Erfolg bei der SG Wald-Michelbach seinen zweiten Tabellenrang hinter dem punktgleichen TTC Pfungstadt. In einer spannenden und hart umkämpften Auseinandersetzung war kein großer Unterschied zwischen den gastgebenden Tabellenletzten und den Einhäuserinnen zu erkennen. Dies machte sich auch am Verhältnis von 18:19 Sätzen bei 329:349 Bällen deutlich.

Vor allem im ersten Paarkreuz hatten es die BSC-Spielerinnen mit starken Kontrahentinnen zu tun, die sich nicht so leicht geschlagen geben wollten. Nach den Eröffnungsdoppeln lautete der Spielstand 1:1, wobei Silvia Fasser/Andrea Hölzel für Einhausen punkteten. Das erste Einzel ging an die Odenwälderinnen, doch dann folgte ein wahrer Krimi, als sich Katharina Fasser (11:8, 15:17, 11:7, 7:11, 11:4) und Andrea HöIzel (11:7, 11:4, 9:11, 8:11, 12:10) jeweils in fünf Sätzen behaupteten. Silvia Fasser baute den Abstand auf 4:2 aus, ehe die Gastgeberinnen letztmals verkürzten. Christine Neumann konnte sich sodann ebenfalls in fünf Sätzen (11:5, 4:11, 11:5, 8:11, 12:10) zum 5:3 behaupten, ehe Silvia Fasser mit ihrem zweiten Tagessieg den Endstand markierte.

Helmut Brauch nicht zu ersetzen

2. Kreisklasse: TV Bürstadt VII – BSC II 6:2. In diesem engen Nachbarschaftsduell, bei dem Einhausen auf seinen Spitzenspieler Helmut Brauch verzichten musste, gingen sieben der acht Spielpaarungen in die Verlängerung, davon fünf nach fünf Sätzen. Die Bürstädter hatten meist das Glück auf ihrer Seite. – BSC-Punkte: Fenske, Bender. std